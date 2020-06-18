「屯門南延線」附近有鷺鳥棲息　工程或影響生態

政府計劃興建「屯門南延線」，為該線做詳細規劃及設計的港鐵表示，該線以高架橋方式興建，需要在屯門河作臨時填海以興建橋墩，而工地附近的屯門鷺鳥林及屯門河可能有鷺鳥棲息，工程產生的噪音和炫光或影響生態。港鐵指，地盤會豎立圍板，並使用較寧靜的機器施工，減低影響。

根據環評程序，港鐵向環保署提交了「屯門南延線」的工程項目簡介，該延線會以高架橋形式由西鐵線屯門站沿屯門河延伸，在屯門泳池附近設一個高架中途站，再於城巴屯門車廠對出橫跨屯門河，最後沿湖景路增設一個高架式的西鐵線新總站。

工程將採用混凝土預製件，用駁船將預製件運到工地；而跨越屯門河的高架橋段，可能需搭建臨時橋從岸上運送相關建材。另外，屯門河的河岸需臨時填海以興建高架橋的橋墩、地基建柱墩。

簡介亦交代，工地以北500米外的屯門鷺鳥林，是少量小白鷺的棲息地，但估計工程不會對該處造成直接生態影響。不過，屯門河河岸有機會是鷺鳥的棲息地，施工時的噪音、炫光及人類活動，可能對在屯門河覓食的鷺鳥造成間接生態影響。工程團隊將在地盤豎立圍板、控制塵埃、使用較寧靜建築機器施工，以及設置隔音屏障或隔音罩，減低相關生態影響。團隊亦會進行沿屯門河的鷺鳥夜棲調查及評估鷺鳥夜棲行為。

另外，項目走線以西約150米，是具考古價值的石角咀，預期施工對該處影響輕微。項目亦有一小段走線，坐落在屯門第44區埃克森美孚屋苑中央石油氣供應儲存庫的150米範圍內，雖然該儲存庫被界定為潛在危險裝置，但預計在該範圍施工的人數不多，估計相關潛在影響輕微。