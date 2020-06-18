曹貴子涉詐騙案　控方獲准再修改控罪詳情

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股，下稱康宏控股）前高層人員涉嫌詐騙案，商人曹貴子等3名被告被控串謀詐騙罪之案件，今日（18日）在區域法院續審。先前法官曾着控方考慮有否需要修訂控罪，今日控方就提出申請，要求修訂串謀詐騙罪的控罪詳情。辯方一度反對，質疑沒有證供支持所修訂的詳情。惟法官考慮後，批准控方的申請。案件將押後至下周一（22日）再審，待辯方審視修改後的控罪詳情及證人證供，以考慮是否需要重召控方證人。

控方申請修訂的串謀詐罪，原指三名被告曹貴子（55歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（46歲）及時任董事陳毅凱（51歲），於2016年4月至17年12月期間串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司（下稱信盈國際）屬一宗關連交易，及隱瞞有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》。新修訂就再補充隱瞞上述資訊導致的後果，是令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履其公共責任。

辯方今日反對控方申請時表示，今次控方已是第三度申請修改控罪，質疑控方並無表面證供證明修改的詳情，亦可能對被告造成不公，辯方或因而需要重召證人。

法官考慮後，指辯方在控方案情完結後，申請被告就控罪毋須答辯，其中一個理據是指控方並沒有將控罪元素清楚列出，控方曾回應指從案情及控罪中亦可以了解，法庭因而着控方考慮有否需要修訂控罪。法官指控方所申請修訂的內容並沒有改變控罪的實質情況，只是將指控更清楚地列出，並認為辯方可就此申請重召證人及申請訟費，不認為有不公之處，遂批准控方修訂控罪。