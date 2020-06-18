環團指港人空氣污染認知度低　燃點香薰或同時吸入污染物

新冠肺炎疫情持續多時，不少市民逗留室內時間大增。有環團早前訪問500名港人，發現逾70%受訪者不知道家用及辦公室設備會釋放臭氧，亦有71.4%不知道如香薰等燃燒過程可產生空氣污染物，反映港人對室內空氣污染認知度低。該團體指出，室內空氣污染會增加患上心臟病、肺炎等疾病的風險，呼籲市民盡量挑選天然或具認證的防疫用品，並保持環境通風，以維持良好的室內空氣。

世界綠色組織今年5月中至5月底，於街頭訪問500名港人，發現8種室內污染物中，僅約40%受訪者認識甲醛及一氧化碳，對其他6種的認知度則非常低，介乎0.2%至16.2%。另外，只有15.4%受訪者認為空氣污染會影響心臟或心血管。

香港理工大學屋宇設備工程學系副學系主任及副教授梅國威指出，部分沒有綠色認證的傢俬或含有甲醛，呼籲市民小心挑選裝修物料，以免吸入大量污染物。對於燃燒香薰亦會產生化學氣體，梅指部分人或感到紓緩，未能證實有害，但就擔憂市民「用一隻味蓋過另一隻味」 ，或會同時吸入2種污染物，建議市民減少燃燒物品，並加強通風。

梅又指，影印機及傳真機等辦公室設備亦會釋放出臭氧，一旦地面的臭氧濃度過於0.06ppm，或會刺激眼睛及呼吸系統，有機會引發哮喘甚至損害中樞神經系統。他又指，現時影印機的廠商已作適當改良，而大多辦公室亦會把影印機置於較遠的地方，呼籲市民毋須過分擔心。

組織行政總裁余遠騁指出，調查反映港人取態屬「三低一高」，即對污染源頭、產生過程及污染物種類認知度低，並對有關心臟健康威脅的忽略性太高。他認為，近期不少港人為避疫長期逗留室內，惟部分殺菌用品或含有臭氧，建議市民避免「求其買支噴劑」，選用具認證的產品。