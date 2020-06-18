票站調查機構如作虛假聲明　可被判監2年及罰款

過去一直有調查機構在立法會選舉和區議會選舉舉行當日，派員到票站外進行調查，以了解選民的投票意向。選舉管理委員會今日(18日)發表「立法會選舉活動指引」，首次訂明申請進行調查的任何人士或機構必須作出法定聲明，假如違反當中條款及指引，可被判監2年及罰款。

「立法會選舉活動指引」首次列明，選民與票站調查純屬自願，否則選民毋須向進行票站調查的機構透露其投票意向。但為嚴厲規管票站調查，選管會指出，申請進行調查的任何人士或機構必須作出法定聲明， 遵守進行票站調查的條款及指引，若違反當中條款和指引，有關批准可被撤銷。假如 有關人士或機構蓄意作出虛假法定聲明 ，違反《刑事罪行條例》第36條，一經定罪可被判處入獄2年及罰款。

選管會同時呼籲傳媒在公布和廣播有關票站調查及其他與選舉有關的意見調查的結果時，應以自律、善意和自發合作的態度行事，不可在投票結束前公布有關結果，以免選民的投票行為受不當影響 。

選管會指法例並無禁止選民帶備提示其投選候選人或候選人名單的姓名或編號的備忘，例如印有候選人或候選人名單的單張或俗稱「掌心雷」的貼紙進入投票站，供選民使用，在填劃選票時作為參考。

另外，有團體曾在選舉當日，安排車輛接送長者到投票站投票。選管會認為選民有時或需要他人協助或接載前往投票站，但提醒在過程中不可借故，透過上述手段誘使選民投票或不投票給某候選人或某些候選人。