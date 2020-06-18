警拘1男涉觀塘兩宗車內盜竊　另1男子仍在逃

觀塘工業區一帶日前發生兩宗車內盜竊案，均為送貨工在送貨期間，被賊人有機可乘，共偷走43萬電子零件。警方經調查後於昨日(17日)在天水圍拘捕一名男子。

警方觀塘警區刑事調查隊督察吳銘鋒指，本月11日，一名送貨工在開源道54號豐利中心送貨時，將貨車鎖在大廈車場的落貨區，當他返回時發現貨車尾板被打開，車內約23萬元電子零件被盜去。另一案則發生在本月16日，另一名送貨工將車停泊在鴻圖道1號車場送貨，其後返回時發現車上約20萬元電子零件不翼而飛。兩案均由觀塘警區刑事調查隊跟進。

吳續指，警方經翻查大量閉路電視，發現案發時2名中國籍男子駕駛一輛5.5噸密斗貨車進入車場，並專向無人看管的貨車下手，看準機會作案，將車上貨物轉至密斗貨車上後離開。警方其後核對相關出入閘記錄及車輛特徵，相信該輛汽車屬於一間租車公司，其後鎖定兩名疑犯，懷疑兩人作案時曾套用假車牌。

至昨日，警方在天水圍一公共屋邨停車場發現懷疑涉案車輛，於是在場埋伏，一名男子其後上前準備開車，警員隨即將他拘捕。被捕中國籍男子35歲，報稱為運輸工人，他涉2宗「車內盜竊」、「行使虛假文書」及「藏有工具可作非法用途」被扣查。警方於同日下午在沙田一處路上起回被盜電子零件。案件中尚有一名中國籍男子在逃。

吳稱，經調查後相信兩人作案時並無固定目標，相信涉案洗衣機及電腦零件將運往外地銷贓，惟兩人關係有待調查。

觀塘警區刑事總督察(調查)何彥鋒補充，涉案贓物被起回時被賊人以黑色膠紙封好，並棄在路上，不排除兩人待安排好銷贓路線後，始返回將貨物取回。呼籲公眾人士如有在案發當日在現場發現可疑車輛及可疑人的消息，可盡快致電3661 0585向警方聯絡，並提醒公眾小心保管貴重財物，送貨工人送貨時要小心鎖好門窗，並在貨車上添加防盜裝置。