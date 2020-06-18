貿促局前主席涉貪案續審　控方質疑向領導「打招呼」是否常態

澳門貿易投資促進局前主席張祖榮，涉嫌在審批投資和技術移民申請中貪污的案件，今日(18日)於澳門初級法院續審，審訊涉及第12名被告、內地居民盛洪芳申請重大投資移民涉嫌違法的部分。

法庭多次詢問第2被告、貿促局前投資經理甄溢全，他與第4被告、商人吳國壽的WhatsApp對話中，提及有關盛洪芳的重大投資申請可能要向領導「打招呼」，質疑「打招呼」是否常態，甄溢全解釋「打招呼」即向領導問清楚。至於甄曾向第6被告、涉案公司副總經理余淑華表示，即使加大投資及聘請80名本地人，結果都是負面，除非「吳總做工作」，甄稱同樣是指問清楚及諮詢。

另一方面，盛洪芳涉嫌利用所屬公司60萬澳門元資金，加大投資額以取得居留權，檢察官問及為何銀行過戶紀錄是公司營運目的而非個人存款。盛聲稱當時曾到銀行轉帳但不成功，翌日由火鍋店員工協助將款項存入戶口，她又稱不清楚員工存款時填寫的理由。

至於盛洪芳聲稱向火鍋店股東鄺梨花和李志耀購買公司股份。鄺指當時需要資金購買物業，而李則稱有關款項用作還債及賭博，惟2人的銀行過戶紀錄理由均與他們的陳述不相符。