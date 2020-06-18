黎智英涉刑恐案申離境被拒　高院：有機會不再返港

壹傳媒黎智英三年前疑刑事恐嚇記者，案件已定於8月19日開審，期間批准擔保但禁止離境。黎上周五(12日)再到高等法院申請更改保釋條件，提出暫時撤銷禁離境的要求，讓其前往美國，法官最終拒絕其申請，今日(18日)頒下判詞解釋裁決原因。判詞指，黎現時面對多宗案件，有機會成為誘因令他獲准離港後便不再回來，特別是他需面對多宗審訊會更影響其信念。法官又指黎所提出的離境理由，他認為全無必要並指黎未能說服其批准他離港。

根據判詞，黎要求於今年6月24日至7月19日離港前往美國，其主要有4個理由，包括要到紐約探望剛生產的女兒、到紐約水牛城與他在加拿大兩間酒店的員工會面商討其生意計劃、去華盛頓與其報紙的服務供應商及其他傳媒見面，以推廣《蘋果日報》英文版及商討收購華盛頓一間酒店的事宜。

就該4大理由法官於判詞逐點駁回，認為沒有必要到當地，因探望女兒及孫兒根本並無急切性、有關加拿大酒店業務，根本毋須在水牛城傾談，在香港等以視像形式商談亦可、推廣《蘋果日報》英文版亦可於網上進行，而且如關注其報紙的客戶亦應知道黎快將面對審訊不能離境、至於收購酒店更是黎於申請改保釋條件前數星期才出現此念頭，故只屬初步階段。

判詞又指，控方曾提到從新聞報道得知黎到達美國後有機會潛逃不回港，美國政府亦不會向港府交出黎。法官認為這並非他現時要關注的事，因為現時香港與美國仍有逃犯引渡條例，故現時仍毋須考慮美國會否不交出黎。

另外，法官又認同控方指現時新冠肺炎肆虐，特別是美國的疫情仍流行，加上黎的年齡層亦屬高危人士，故如批准他前往美國，有機會會不幸地染病，如在該處染病他便不能離境。法官又指，即使他沒染病可回港，但仍需接受14天隔離，完成隔離後預計距離審訊只有兩星期。因此法官認為此情況有機會影響審訊。基於以上理由，法官認為黎未能說服他認同黎有必要性離港，故法官拒絕其更改保釋條件的申請。

現年72歲的黎智英，在刑恐記者一案中，被控一項刑事恐嚇罪，指他在2017年6月4日，於銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主X稱會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。該案已排期在今年8月19日在西九龍法院開審，預計審訊需時3日，黎一旦罪成，可被罰款2000港元及監禁2年。