交警涉截車作路障　死因庭就奪命車禍開庭

2年前警方在粉嶺公路追截疑超速駕駛的7人車期間，被指將道路上其他車輛當成「人肉路障」，最終該7人車撞到「路障車」，司機及男乘客身亡，被撞「路障車」的司機亦被撞至失去知覺。死因庭今日（18日）就該意外展開死因研訊。負責追截的警員指，警方當時沒有指示要求封路，又指警方對封路方面「印象中無特別指引」。

今次研訊的2名死者分別是37歲鍾逸揚及26歲張梓豪，其中鍾是案中7人車的司機。今天其中一輛被指當作「人肉路障」的私家車的司機李承閔出庭作供指，2018年2月11日下午5時許，他駕車沿粉嶺公路往火炭方向行駛，當時左線放着水馬。當他駛至近九龍坑段時，一輛警方電單車從後駛上，車上警員揮動右手，駛至他前方約50米時，警員停車並舉起雙手，示意後方車輛停下。李憶述指，正當他減速至約每小時5公里時，他的私家車便被從後猛撞，他頓時失去知覺，事後出現腦出血。由警員截停到被撞只相距數秒。

當日負責追截七人車的警員潘啟泰供稱，他在新田交匯處往上水方向見到七人車高速行駛，沿途不斷左穿右插，追截無果遂透過電台通知上級。警員伍日溪回覆說「喂，去到邊去到邊」、「我喺九龍坑block（封）曬啲車佢」，潘曾應道「喂，溪你撞咗呀」。