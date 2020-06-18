配合政府派1萬元　飲食業界7月推七折晚市優惠

政府宣布放寬禁聚令，餐飲業務處所的聚餐人數將不設上限。

政府向市民派1萬港元的計劃下周日(21日)起接受申請。財政司司長陳茂波今日(18日)下午聯同飲食業界代表會見傳媒，搶先公布飲食業界的推廣計劃，包括將於7月推出七折、8月推出八折的優惠，主要針對晚上6點後的夜市時段，將有過千間食肆參與，預料優惠計劃將於父親節開始，希望市民可齊消費撐經濟。

陳茂波表示，期望市民可利用政府派發的1萬元在本地消費，以緩解經濟衝擊。他續指，香港經濟接二連三地受到打擊，推動經濟發展的三大主要動力，外貿、消費及投資突然減速及煞停，加上外貿恢復進度慢，故有需要刺激本地消費。除飲食業外，政府也有聯絡本地遊及零售業界，商討刺激消費措施。

議員張宇人補充，折扣優惠計劃主要針對晚上6點後的夜市時段，正聯絡各大食肆，鼓勵參與折扣計劃，將無大細食肆分別，預計會有過千間食肆參與，名單稍後公布。他又指，自從疫情放緩後，父親節訂位情況也不錯，相信8月業界的失業率將回落至單位數，生意將會慢慢恢復。