冒充電影公司高層　文員涉騙女模試床戲非禮

律師行男文員涉嫌訛稱在藝人古天樂所創辦的電影公司任職人事總監，聲稱可代為介紹接拍廣告及電影，藉詞試鏡誘騙女子到酒店試鏡時非禮。涉案文員亦捲入另一宗求職騙案，他否認4項盜竊、2項欺詐及1項非禮罪，案件今日（18日）在區域法院續審。女事主供稱，她獲邀到酒店房試鏡，到場後才發現只與被告2人獨處。被告聲稱為她度身，卻用手指替她量度三圍。其後被告更向事主展示床戲片段，要求事主只穿胸圍和內褲，躺在床上與他「試戲」。

本案31歲被告唐家樂，報稱律師行文員。他被控於2018年10月22日在銅鑼灣新會道迷你酒店某房間，偷取女子X5000港元，並於同日在該房內非禮X。

控方傳召X隔著屏風作供，X案發時為自僱的廣告模特兒。X供稱，被告於社交平台上聯絡她，自稱是天下一電影製作有限公司的人事總監，指會介紹她拍攝廣告、電影及簽約做藝人，約她一日後到酒店房間接洽。惟她到酒店房後，發現只有被告一人。而被告就聲稱模特兒、量身師傅及拍攝團隊隨後才到。

X表示及後被告聲稱量身師傅不能來，要親自替X度身，並要求X除去胸圍，換上背心和短褲。被告因沒有帶尺，故用手指去量度X的胸圍、臀圍及腿長等位置。X形容被告動作很小心，故就算有觸碰她的身體，亦不感被侵犯。

被告又重施故技，藉詞沒有男模特兒，他只好「不情願」地替X試戲。被告向X展示一段由女星周秀娜主演的電影，裏面一段近5分鐘的床戲片段，要求與X試演，X當時就要求被告不得觸摸她胸部和「摷下面」。