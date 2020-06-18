議員致函特首　促肺炎檢測定價不超過200港元

政府擬推出「健康碼」作為粵港澳三地檢疫互通安排的病毒檢測證明，但本港檢測服務一般需逾千港元。有議員今日(18日)致函特首，提議檢測核酸費用不應超過200港元，又建議政府為往返中港家庭提供數萬個免隔離通關名額，以解決相關人士的經濟及生活問題。

保險界議員陳健波指港府既然承認內地及澳門的「健康碼」，就應認同國內的檢測方法，應容許內地及澳門認可提供核酸檢測機構在港提供同類服務，或在香港採集唾液樣本後，即日送回內地檢測及將結果送回本港。他批評衞生署不能只認可香港昂貴的檢測方法，而排除內地價廉而又準確的檢測方法，而檢測結果只7天有效，因此費用不超過200港元，才有助市民長期使用相關檢測系統。

陳又稱，由於本港封關已數月，不少中港家庭經濟及生活受到打擊，急需回復正常，建議政府為相關市民提供數萬個免隔離通關名額，以解燃眉之急，促請港府請求中央協助及督促衞生署提供低廉合理的檢測方法。他又指通關後疫情轉趨嚴重，可在有需要時收緊措施，相信市民亦會明白。