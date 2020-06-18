修例風波：疑因手勢涉政治表態　有中學畢業相被改圖

反修例運動持續1年，校園政治表態無處不在。葵涌有中學畢業生早前拍攝畢業時舉起「5、1」手勢，以示支持「五大訴求」，及後收到畢業照時發現被修圖，改為「4、2」手勢，懷疑學校指示攝影公司改圖，事件在網上討論區引起廣泛關注。有學生批評，相關做法是「強行修改」學生的想法，惋惜一生人一次的畢業相被破壞。

中華傳道會李賢堯紀念中學一批中六學生早前拍攝全級畢業相時，有人舉起「5、1」手勢支持「五大訴求」，當時攝影師表示校方要求學生勿舉起5或6的手勢，其後有學生妥協，改為「4、2」，但仍有學生堅持舉出「5、1」手勢。

不過，學生收到樣板相時卻發現相中舉起「5、1」手勢的學生全，被修圖改為其他手勢，更有學生出現6隻手指。有學生表示，相中每一個動作均表示其想法，認為攝影公司擅自修改相中手勢，是「強行修改」學生的想法，並惋惜一生人一次的畢業相被破壞。有家長曾向攝影公司要求取回原圖但遭拒絕，對方指稱受學校指示修圖。

東網正向校方查詢事件，暫未獲回覆。