上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢　被商罪科拘控

「上海仔」郭永鴻頭馬「金融趙」今日向警方報到時涉洗黑錢被拘控。

本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟上海仔郭永鴻的頭馬之一「金融趙」，今日(18日)下午返灣仔警察總部報到時，被警方商業罪案調查科拘控。消息指，趙涉嫌洗黑錢980萬港元被起訴，會被通宵扣查，明日(19日)被押往東區裁判法院應訊。據悉，警方將進一步打擊上海仔犯罪集團，拘控涉及多宗刑事罪行的爪牙，相信棄保潛逃的上海仔離「末日」不遠。

郭永鴻與其爪牙犯案纍纍，多年來涉及多宗嚴重罪案。綽號「金融趙」的趙俊名，有金融界背景，一直充當金主角色，為上海仔犯罪集團做盡壞事。據了解，趙於2014年成立一間公司經營貴金屬業務，游說一名內地客戶注資近980萬港元。

銀行發現有關大額交易，向該公司查問時，有人訛稱在澳門有投資項目。不過，警方經調查後卻發現該公司所指的澳門投資項目及律師樓屬虛構，早前採取行動，拘捕8名涉案人士，包括作為主腦的趙及其爪牙。

根據《販毒（追討得益）條例》及《有組織及嚴重罪行條例》，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，即屬犯罪。洗黑錢最高刑罰為罰款500萬港元及監禁14年。