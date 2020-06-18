新鐵路延誤超支成常態　研究指香港建新鐵路慢過深圳新加坡

香港鐵路基建近年不斷延誤及超支，有團體研究指出，因應發展模式有別，香港興建鐵路一般較深圳及新加坡慢最少3至4年，工期冗長之餘，超支風險亦大。團體建議政府盡快成立專責部門負責鐵路發展，同時適當引入競爭，改善鐵路工程質素。

香港鐵路運輸專業人員協會比較本港、深圳及新加坡的鐵路發展情況，根據國家發改委於2015年批出的深圳市城市軌道第3期建設規劃調整方案，深圳市規劃發展8個鐵路項目，規劃建設期介乎2015至2020年，當中除了「深圳地鐵3號線3期(東延)」被取消外，其餘項目去年至今年建成。

協會續稱，新加坡地鐵環狀線第6期全長4公里，有3個新建車站，由2013年開始規劃，2017年動工，計劃2025年落成。反觀本港的東涌線延線，全長2公里，有2個新建車站，早於2014年由政府提議興建，直至今年才邀請港鐵詳細規劃及設計，2023年才動工，目標完工期為2029年。

該會指出，深圳市先完成規劃和可行性研究才公布項目，隨即設計及施工；新加坡則將鐵路規劃、設計及興建交由陸路交通局負責；但香港發展鐵路卻需政府及港鐵反覆研究、設計、評估及審批。

為加速推動本港鐵路發展，該會建議政府盡快成立鐵路發展部門，加強監督工程，同時以公私營合作模式或擁有權模式發展鐵路，引入適當競爭，以改善工程質素。