資助房屋僧多粥少　團體倡設首置第2市場

資助出售房屋單位向來僧多粥少，次次推售都爭崩頭。公屋聯會針對資助房屋如首置上車盤及居屋等，提出多項改善建議，包括設立首置第2市場、貸款協助首置人士置業等。

公屋聯會以市建局首置項目土瓜灣煥然懿居為例，指首置不設第2市場，但由於首置盤的目的主要為協助首次置業的中產家庭，該會建議可參考居屋設立第2市場，容許業主購入單位第3年後，轉售予符合入息及資產限額的首次置業港人家庭，增加單位流轉性，繼續發揮資助房屋功能。

鑑於目前資助房屋的供應在未來幾年仍遠低於《長遠房屋策略》的建議目標，平均每年約欠4000間。該會建議政府為符合白表入息及資產限額的首次置業人士，以置業貸款方式提供不高於樓價3成的貸款金額，購買不多於600萬港元的住宅物業，而經購買後私人單位就須受到居屋轉售限制規定。

該會總幹事招國偉說，此建議能把私人住宅單位轉化為資助房屋的性質，避免單位短期內被炒賣。他提議政府推出先導計劃，提供約1000個名額，粗略推算涉及最高18億港元開支，減少對私人樓宇市場帶來較大影響。

此外，該會又指青年家庭置業訴求殷切，為鼓勵青年組織家庭及生育，建議政府參考家有長者優先揀樓計劃，特設家有兒童優先揀樓，提高年輕核心家庭揀選單位優次。