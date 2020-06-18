國泰無理解僱案轉介高院　施安娜增申索額至1000萬元

國泰港龍航空空勤人員協會前總幹事施安娜，指控國泰港龍無理解僱及歧視職工會，早前入稟勞資審裁處，並申索45萬港元薪金賠償，並爭取復職。案件今日(18日)第2次提堂，施把申索金額增加至1000萬港元。署理主任審裁官陳大為指出，由於案件牽涉到基本法內容，涉及較複雜的法律爭論，而申索金額亦超出勞審處可處理範圍，並援引1宗曾上訴至高等法院的類似案件，裁決把案件轉介至高等法院。

陳官關注勞資雙方對轉介案件至更高級別法院的意見。同意轉介的資方代表指出，如是次判決對公司不利，或會考慮上訴。隨即遭陳官打斷發言，形容情況有如「我輸咗我就上訴啦，你好自首啦」，質疑上訴屬勞資雙方權利，而非是否轉介的理據，反問「咁係咪所有案都唔洗審？」

反對轉介的施安娜則解釋，遭解僱後至今沒有收入，暫屬失業人士，若轉介至更高級別的法院將需要聘請律師答辯，擔憂審訊過程漫長，無力支付龐大費用，「輸咗可能要賠上所有資產」。陳官指出，案件會直接影響港龍員工，關注工會會否提供財政支援。施表示，屆時費用「倒水咁倒」，據其了解工會資金有限，無力承擔全數律師費用，加上因資產超過限制而不能申請法援，冀能於勞審處自行答辯。

陳官聽畢勞資雙方發言後，認為案件涉及言論自由等基本法內容，加上勞審處最高只能處理15萬港元賠償金額，裁決把案件轉介至高等法院。

陳官又指，香港此前亦有1宗上訴至高等法院的相似案例，該案例的審判官在參考澳洲案例後，裁決勞方自由表達意見受到僱傭合約的約束，特別是僱員言論違反僱主政策。陳官強調，該案例中勞方是平機會員工，而澳洲案例則為公務員，認為上述案例能否應用於商業機構可再作爭論。

對於陳官的裁決，施於庭外表示，勞審處最多只能申索15萬港元，形容自己本來是「為咗公義、為啖氣」，惟今日開庭前已預料會轉介至較高級法院，故增加申索額至1000萬港元。她又指，「唔排除雙方上訴至終審(法院)」，屬長期戰爭，財政及心理等壓力大增，不但擔心無力支付律師費，亦憂慮案件令其他僱主卻步，難以覓得新工作，未來不排除會眾籌律師費。