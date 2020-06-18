老千出身臭名遠播　金融趙去年選坐館落選

現年43歲的趙俊名是金融界「老千」，以倫敦金騙局起家。消息稱，他多年前有一筆數「差啲死」，最終由黑幫和勝和綽號「肥堅」解決，於是加入和勝和跟隨「上海仔」郭永鴻。他去年曾爭奪和勝和坐館一職，惟因為他資歷不足，對幫會「無貢獻」，加上「老千底」臭名遠播，逃亡海外的「上海仔」雖力撐但結果都落選，顏面盡失。

去年是和勝和選舉年，情況混亂，因上次2016年換屆該幫會曾因選2個還是3個坐館「鬼打鬼」，結果由綽號「ETB」、「寸仔」及「阿祖」成為坐館，表面上平息紛爭。3年後再度選坐館，金融趙「放晒風」要爭做坐館，惟因聲名狼藉最終落選，由綽號「志權」及「少韓」當選成為坐館。據了解，「金融趙」落選坐館主要是出身問題。

趙於2000年12月至2001年11月期間任職一間公司的助理市場經理，當時曾在未獲經紀牌照的情況下，聲稱自己有多年投資外匯經驗，招攬親友開立買賣槓桿式外匯合約的帳戶，並安排對方多次注資，從中取回佣。證監會在2003年4月1日檢控趙，罰款1萬元及被下令須向證監會繳付調查費。同年5月，趙在同一案件被揭發以假月結單掩飾投資失利，最後承認11項使用虛假文書罪，判監18個月。

消息指，「金融趙」之後涉及多宗騙案，惟由其爪牙孭鑊而「甩身」，包括警方有組織罪案及三合會調查科前年採取打擊有組織倫敦金詐騙案的「高越」臥底行動，揭發有詐騙集團透過不同社交媒體例如Wechat等，吸納來自香港、內地、台灣、新加坡及馬來西亞等投資者，警方在掌握公司的運作及犯罪模式後，派臥底混入集團當經紀搜證。行動中有54人被捕，據悉多人為趙的爪牙。