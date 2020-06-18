教育局向學校發指引　特定日子須升旗唱國歌

國歌法上周五(12日)刊憲生效，教育局今日（18日）向全港中小學發出通告，提供有關展示五星旗和區旗及奏唱國歌的指引，以及課程資源和支援措施的最新資訊。指引列明，中小學必須在舉辦慶祝元旦日、香港特別行政區成立日、十一的活動時升掛五星旗和區旗及奏唱國歌，而現時只是建議掛五星旗和區旗及奏唱國歌。

教育局指，根據條例，局長須就將國歌納入中小學教育發出指示，又指國歌法的精神是尊重國歌，任何人不可公開及故意侮辱國歌，或不當使用國歌。所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。

教育局亦強烈建議學校在重要的日子及特別場合，例如開學日、開放日和畢業禮等升掛五星旗和區旗及奏唱國歌，並鼓勵學校定期展示五星旗及區旗，及/或奏唱國歌。局方指，會與學界保持緊密聯絡，並因應情況提供適切支援，以協助學校推展有關工作。

局方強調，五星旗、國歌及國徽都是國家的象徵和標誌，任何一位公民都必須予以尊重。培養學生對國民身份的認同，是中小學教育的重要學習宗旨。讓學生認識自己國家歷史、文化、經濟、科技、政治體制和法律等各方面的發展，培養他們的國家觀念，更是學校教育應有之責。學校須教育學生認識自己國家的五星旗、國歌及國徽，這是德育、公民及國民教育的一部分，有助加強學生對國民身份的認同。

該局指，五星旗、國歌及區旗的學習內容一直蘊含於本地課程的不同科目，教育局亦一直有為學校提供相關的課程資源和教師專業發展課程。為支援學界在現有基礎上教導學生認識和尊重五星旗和區旗，並教導學生歌唱國歌、了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，教育局已檢視課程、整合相關資源，並加強課程支援措施。