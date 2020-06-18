涉黃賭毒黑竟獲居英權　上海仔持英護照流竄歐亞

黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻持有英國護照，令人費解。據了解他更有數張不同姓名的香港身份證，方便其隱藏真正身份流竄逃亡。有指他的英國公民身份是透過回歸前、由時任行政署署長的前特首曾蔭權爵士專責推廣的「居英權計劃」獲得，但以其黑幫背景，正常情況下理應難以取得居英權，令外界質疑有「保護傘」包庇。

上海仔涉及黃賭毒黑的罪行滔滔，背景如此複雜，竟持有英國護照。被警方拘捕前四處流竄的上海仔，「潛水」期間曾先後現身南韓、日本、英國、法國、泰國及柬埔寨，靠的便是一本英國護照。早年上海仔接受訪問時曾展示一份美國簽證的影印本，於國籍一欄上，清晰印有「GRBR」，顯示其擁有英國公民身份。

2016年4月，他於「着草」期間便有人目擊他曾現身法國，與女伴「血拼」；之後又在日本東京接受一本香港雜誌訪問周圍飛；2018年，上海仔多案在身要保釋候查，他卻「借病潛逃」，其後被發現在柬埔寨的賭場現身。

消息更指出，他同時持有多張不同姓名的香港身份證，以便他利用不同的姓名身份，掩飾真實身份，懷疑都是由不法手段得來。據入境處網頁顯示，按正常程序，港人在換領新身份證時，必須把現時持有的身份證交回人事登記處注銷，否則，根據《人事登記規例》，任何人無合理辯解而管有超過1張身份證，即屬違法，最高罰款為5萬港元及監禁2年。

對於犯案纍纍的上海仔，竟取得英國護照，議員葛珮帆認為惹人質疑：「真係覺得好奇怪，一個背景咁明確嘅人都攞到英國護照。」而上海仔能取得居英權，背後原因眾多，不排除他當年或有黑幫背景但未有犯罪紀錄，惟亦會令人猜測背後是否有人包庇令這黑道中人取得英國國籍。

「事件說明，可能涉及到有人貪污犯罪、有人包庇縱容罪犯，呢啲人不排除喺政府部門入面都有。」「廿三萬監察」發言人王國興表示，不清楚上海仔如何取得英國護照，但不排除有人包庇。他又指，根據國際入境條例和標準，有關簽署的國家應攜手防止包庇這些刑事罪犯，尤其涉及毒品交易的罪犯，因此有關人士持有英國護照，英國當局亦不應縱容包庇。