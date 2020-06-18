窮途末路頻出貨　東南亞警聯手打擊上海仔販毒集團

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。最新一宗是亞洲數十年最大毒品案，緬甸警方檢獲市值達18億港元的冰毒；日本去年亦獲破「世界之毒」的毒案，檢獲毒品市值逾43億港元；而泰國及越南等國亦多番偵破涉及上海仔販毒集團的案件，檢獲的毒品數以噸計，市值亦動輒數以億元。

今年5月18日，緬甸警方和聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）公布聯合聲明，當地警方過去3個月在撣邦貴概鎮（Kutkhai）一條村莊展開調查，偵破亞洲數十年來最大毒品案，行動中拘捕33人，並檢獲約2億粒冰毒丸及逾500公斤結晶狀冰毒，市值約18億港元。

除現成毒品外，當局亦檢獲大量製毒工具。執法人員更查獲重35.5公噸，16.3萬公升前體化學品，相信原用於製作違法藥物，同時發現約3750公升液體甲基芬太尼，可用於製作類似芬太尼的合成類鴉片藥物。專家警告，合成類鴉片藥物可令吸食者變得更易濫藥，亞洲毒販或向吸食海洛英者供應合成類鴉片藥物。

去年11月中，泰國禁毒署在首都曼谷一個倉庫，檢獲158公斤準備走私到日本東京的冰毒，估計市值約6.9億港元。執法人員發現有人將冰毒藏在10部跑步機內，共涉36公斤冰毒，另有122公斤冰毒則分裝在10個箱內。這是當地史上截獲最大批以日本為目的地的冰毒，初步調查指該批毒品由鄰國經泰國北部運抵，一名泰國男子涉案被捕。泰國執法部門已與日本當局協調，準備擴大調查範圍，以揪出幕後黑手。

日本警方在去年6月破獲「世界之毒」的毒案，在靜岡縣一艘船隻上檢獲約一噸疑從香港走私入境的冰毒，是該國歷來單次檢獲的最大批，市值約43.5億港元，案件中有7名中國籍男子被捕。據報該批毒品分裝在500個袋內，每袋約重2公斤，懷疑是在海上從其他船隻接收得來，準備在靜岡縣卸貨。

至於越南亦是該集團的活躍國家，去年3月至4月期間警方至少偵破4宗販毒案，其中在4月，當地警方在義安省一處鹽田的公路旁，發現毒販遺棄約900公斤粉末冰毒，市值4.02億港元，是越南近年最大宗的毒品案，警方拘捕3名疑犯，另有2人在逃，包括一名外國人。

過去近兩年各國破獲涉及市值超過10億元的毒品案不勝枚舉，去年七月至九月期間，湖南公安偵破特大走私販毒集團，拘捕223人，檢獲市值13.8億港元毒品；新西蘭海關從泰國運抵奧克蘭的貨櫃中搜出469公斤冰毒，市值11.8億港元；英國執法部門亦搗破該國最大型毒品案，檢獲市值11.4億港元的海洛英，並於荷蘭拘捕4人。