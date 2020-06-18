非緊急及日間門診個案累積　醫管局：要幾個月追進度

醫院管理局大會會議今日(18日)展開，發表針對新冠肺炎的最新情況，並就關愛基金醫療援助項目周年作報告。醫管局行政總裁高拔陞表示，過去1年因應疫情，部分非緊急的服務、及日間門診服務暫停，故有相關個案因而累積，若只從數字方面看，預計需要「幾個月、甚至半年嘅時間，先能夠追得返咁多嘅服務」。而近日因應疫情放緩，醫管局的首要目標是把握時間，為疫情的發展做好準備；另須視乎疫情，逐步恢復早前減少的醫療服務。

醫管局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏指出，截至前日(16日)，香港的1113名新冠肺炎患者中，男女的比例相若，其中1093名為香港居民、20名非香港居民；702宗為外地輸入個案或其密切接觸者、165宗可能為本地個案及其密切接觸者、246宗為本地個案及其密切接觸者。而醫管局設立的臨時檢測中心，目前為止已進行了超過1400個檢測、識別出約100宗確診個案，約減少了1300人入院的需要。

就階段性恢復服務的安排，莊表示醫院的特別探訪安排首階段已在昨日(16日)實行，於非急症醫院實施每名病人，每星期有1節1小時的探訪時間。而大學及院校的課程安排亦已逐步恢復。未來醫管局將計劃恢復專科門診及日間服務、並逐步增加住院服務及預約手術。

高拔陞在會後指出，現時醫管局幾乎所有放射服務大致上完全恢復、專科門診服務達到往日90%、內窺鏡專科服務亦已回復80至90%。局方為處理積壓的個案，會在周末安排額外時段供病人預約。

對於負壓病床多次出現故障，高解釋由於當時負壓設施在短時間內啟用，有關設施需要更新，因此當局會藉現時疫情緩和的時期，讓機電工程署的職員進行維修、檢查、和進行系統性升級，而現時局方增加了約100個二線負壓病床，總數達約500張。

而針對未來疫情或有機會再次爆發，高表示當局會在社區做好準備，若未來有大量爆發，會讓病情較穩定的病人到社區隔離設施，繼續隔離，並強調局方會盡量避免隔近民居、且設施能做到隔離與觀察的地點。