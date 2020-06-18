警察學院爆學警出貓疑雲　模擬試用「有料」筆記簿

香港警察學院爆出學警集體出貓疑雲，多名學警上月進行模擬實習考試時，需用全新筆記簿作記錄，但考官卻發現有人使用舊筆記筆，上面寫有字迹，認為他們違反指引，要求所有人重考，而涉事學警則被警告，本周六如常參與結業禮。

有報道指，7名學警上月進行筆試期間，趁考官巡邏其他考場時，拿出「貓紙」集體作弊抄答案，結果被考官當場發現，按照以往情況，作弊學警會被革走，但由於近年投考警員人數下跌，招募出現困難，故給予該7名學機會，只訓斥了事，然後安排其他學警一同重考，該7人如常於本周末參與結業禮。

不過，據東網獲悉，涉事學警並非進行筆試，而是進行模擬實職試，在實境進行警員可能遇上的情景或搜查現場，然後「落簿寫低」，故必須用新全新筆記簿，而不能用舊筆記簿。

惟事發時，有學警的筆記簿跌在地上，被考官拿起，發現上面寫有字迹，並非新筆記簿，於是檢查其他學警的筆記簿，發現不只一人用舊簿，遂要求所有人重考，但認為他們只是違反指引，而非存心作弊，故給予機會，准予畢業。東網正向警方查詢。