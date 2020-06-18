金融趙涉果欄血案及貼招黨　惟檢控不了了之

4年前轟動一時的油麻地果欄斬人血案，警方有組織罪案及三合會調查科拘捕5名涉案男子， 包括「上海仔」郭永鴻2名頭馬，包括「金融趙」及另一名綽號「阿祖」的姓練男子，惟消息指事後有人不追究及認人，故檢控不了了之，5人最後獲釋。而果欄血案其中一名刀手原來亦是當年「貼招黨」成員，而「金融趙」更是「貼招黨」判頭及金主。

案發於2016年5月18日，油麻地果欄百年老店「游炎記」被4名持雙刀大漢闖入見人就斬，當時店內外顧客人頭湧湧，刀手在人群中亂劈，老店東游發誠的兒子游嘉鉻首當其衝，頸部被劏開7吋長，一度命危，女兒游敏琪與姓蕭女婿阻止時，蕭中亂刀重傷，敏琪左手中刀，一隻手指幾被斬斷。4刀手跳上一名同黨駕駛的七人車逃去。

警方事後拘捕5名男子，包括金融趙、阿祖及分別姓梁、姓余及姓李的和勝和成員，當中有人亦為貼抹黑街招刑恐富豪的「貼招黨」成員，其中余有襲擊及打架案底。而趙及練疑為血案主謀，兩人均為上海仔左膀右臂，其中阿祖更是上海仔的本地兵頭。據悉，果欄血案實乃阿祖為選坐館的「以血造勢」大陰謀，料不到觸發江湖風暴。阿祖有傷人、行使假文件等案底，趙則有傷人、洗黑錢及行騙等案底。

上海仔郭永鴻被踢爆多次以貼街招方式，勒索及抹黑多名港澳富豪，金融趙奉命擔任判頭為「貼招黨」招兵，由和勝和頭目「金毛文」承接恐嚇街招的生產和派街，利用旺角一間以書店作掩飾，印製抹黑街招，並更編製貼街「更表」，招攬本地青年按時間表和地區貼街招，因有人提供印製資金和「出兵費」，抹黑街招一時間在各區湧現。