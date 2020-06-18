斥飲食業推廣計劃無謂　市民指收到1萬元不用以消費

為配合下周日(21日)起接受申請的派發1萬港元計劃，財政司司長陳茂波今午(18日)聯同飲食業界代表公布，飲食業界將有推廣計劃，於7月推出七折、8月推出八折的晚市優惠，希望刺激本地經濟。有市民認為現時市道低迷，推廣計劃顯得「無謂」，亦有茶餐廳經理指本就入不敷支的情況下，即使有關優惠可令人流增加仍會虧蝕，故或不考慮參與推廣計劃。

市民趙小姐指相關計劃「無謂」，認為市道持續低迷，不少餐廳一早已自行推出不同優惠吸引消費，政府現時帶頭再推折扣「有啲多此一舉」。市民關先生亦同意現時市道低迷，表示收到1萬港元後，即使餐廳推出優惠折扣，都寧願將錢儲起來以應付不時之需，不會用來消費。

市民馮先生則表示「有折好過無折」，認為計劃是個誘因令他更願意到餐廳進食，更指會先選擇有優惠的餐廳。

茶餐廳經理王小姐批評推廣計劃荒唐，指員工薪金以及其他雜項支出已令茶餐廳入不敷支，「承受唔起嗰七折」，即使計劃推出後人流或會增加，但多除少補後仍然會虧蝕，因此她表示應該不會參與計劃。

酒樓負責人蘇先生則對計劃表示歡迎，更指或會推出比相關計劃更優惠的折扣，寧願「做旺個市」令市民願意外出消費。他預計父親節酒樓人流將會有所改善，但主要原因歸於疫情緩和，市民有信心外出進食，優惠並未有明顯作用。