金管局提7個申請1萬元秘訣　長者可輸入親友手機號碼助登記

政府派發1萬港元計劃將於下周日(21日)開始接受申請，金融管理局提出7個申請秘訣，避免市民「擺烏龍」而「冇錢落袋」。其中包括長者可以輸入親友手機號碼協助登記。

金管局表示，如透過網上銀行及銀行網站登記，資料將直接輸入系統，可減省人手處理登記的時間，亦可減低因為誤讀筆迹輸入錯誤資料的風險。而除了登入手機或網上銀行進行登記，如果市民有銀行戶口，但並非手機或網上銀行用戶，都可以透過該銀行網站進行簡單的電子登記，只需要輸入身份證號碼頭4個字母及號碼、帳戶號碼及聯絡電話。

如果長者沒有可以收取短訊的聯絡電話號碼，可以輸入協助其登記的親友的本地流動電話號碼，以方便聯絡之用。同一親友亦可協助不同長者於網站進行登記，如子女協助雙親透過銀行網站登記，並提供同一個流動電話號碼作聯絡。銀行會在收到經其網站收到的電子登記後，按長者(即登記人)過往提供給銀行的聯絡資料發出確認通知，長者收到通知後如有查詢(例如在不知情下資料被用作登記)可與銀行聯絡。

金管局又提醒，所有登記收取1萬港元的銀行帳戶必須是以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶，聯名帳戶並不適用。想經銀行登記但沒有以個人名義開立的本地港元銀行帳戶的人士可考慮開立，否則可以通過香港郵政登記及親身到郵局領取支票。

7個申請1萬元秘訣

1.電子登記可以更快收錢

2.電子登記方法分兩種，包括登入手機或網上銀行，或透過銀行網站簡單登記

3.長者可輸入親友手機號碼助登記

4.謹記核實銀行網址

5.開始電子登記首10天經銀行收到的電子登記，7月8日陸續存入帳戶

6.在首10天後才進行電子登記的市民，款項一般會於1周後存入帳戶

7.聯名戶口無法進行登記