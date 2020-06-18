政Whats噏：解釋字眼含糊其辭　鄭若驊盡顯「避政司司長」本色

自上任以來醜聞纏身、民望持續「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊今日(18日)出席立法會會議後見記者，被記者問到香港法律入面有冇「勾結」呢個詞語，都口窒窒含糊其詞，盡顯「避政司司長」嘅本色啊！

鄭若驊尋日到立法會動議《致命意外條例》動議嘅擬議決議案，議案通過後，鄭就出嚟見記者，被問到人大喺國安法《決定》嘅字眼上有啲變動，由「外國及境外勢力干預」變成「勾結外國或者境外勢力」，但有法律界人士表示香港法律入面無「勾結」呢個名詞。點知鄭只回應話佢都係啱啱知道呢件事，要睇多啲資料先可以評論，又話唔知道「串謀」呢隻字等唔等同「勾結」喎！

喺鄭見記者前都出現一段小插曲，當有唔少議員一窩蜂咁衝出嚟「扑咪」回應選舉活動指引，會議廳外嘅咪兜猶如車輪轉，唔少議員都要等候片刻至用到咪兜。當鄭若驊步出會議廳準備向記者發表談話之時，咁啱有另一批議員捷足先登咁行咗去咪兜，遲咗一步嘅鄭若驊搞到鄭進退不得，只好企喺會議廳第一道門同第二道門小小嘅空間呆等。接近10分鐘後，鄭終於可以喺兩度門之間行出嚟喇！雖然戴著口罩，但睇得出鄭兩眼彎彎，笑得幾開心咁喔。唔知佢係咪因為唔使再企得咁逼，定係好厚顏咁覺得自己喺會議上表現得好好呢？