禁令放寬酒吧生意料再升2成　負責人冀人數與食肆睇齊

本港新冠肺炎疫情緩和，港府隨即將多項防疫措施鬆綁，宣布將「禁聚令」的聚集人數由8人放寬至50人，食肆每枱聚餐人數則不設上限，其他受限制的處所亦相應放寬人數限制，今日(19日)凌晨起生效，為期14日。

在尖沙咀諾士佛臺開酒吧的負責人Joe，對政府有關的安排表示歡迎，認為有助提升酒吧的生意額，不過認為酒吧只限8人一枱，未能與食肆看齊，始終有欠公平，舉例酒樓與酒吧相比，前者無論人數、枱與枱的距離，定必較酒吧更多和更密。他又指出，早前政府放寬首輪「禁聚令」措施後，酒吧生意額上升最多3成，如今作出次輪放寬，酒吧生意額有望再上升2成，相信整體生意額有望回復新冠肺炎爆發前的8成。

疫情仍未完全消退，為了吸引客人前來光顧，Joe指出酒吧除會推出多種優惠，更會向客人派發口罩，量度體溫和提供搓手液。同時，他已囑咐清潔公司加強酒吧的清潔消毒，務求令客人安心消費。

Joe坦言，早前疫情嚴峻下，酒吧生意一落千丈，惟有靠積蓄「吊命」，他期望政府能推出更多的金額資助，助飲食業度過難關，酒吧亦可借助政府的資助請人，減低高企的失業率。