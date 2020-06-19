科大月底恢復商學院碩士面授課　9月為海外生安排酒店檢疫

新冠肺炎疫情下，大學面授課程叫停。香港科技大學工商管理學院院長譚嘉因表示，計劃本月底先開放讓碩士課程學生恢復面對面授課，同時會進行網上教學，方便本地及外國學生上課。9月新學年，大學會積極考慮首2周以網上形式上課，好讓從外地回港的學生完成檢疫，期望10月可全面面授。他指，疫情下企業雖減少提供實習機會，但約9成商學院畢業生已覓得全職工作。

譚嘉因表示，隨着疫情緩和，該學院考慮讓碩士課程本月底起恢復面授，特別是行政人員工商管理碩士（EMBA）等課程更加著重師生、學生及學生之間的互動，因此期望盡快回復面授，但2個課程不少學生均在外地，仍受檢疫或入境限制，因此仍會同步以面授及網上教學進行。他又指，新學年開學首2周會進行網上教學，不少外地生在港沒有住所，無法進行家居檢疫，大學會安排學生在酒店等地完成檢疫。

科大商學院早前公布一項名為「金融科技業界專才發展、能力與人力資源」的研究結果，深入研究業界現況和人才發展，總結出十項觀察和提出10項建議，以及羅列出13項業界最重視的能力，其中3項業界認為最關鍵的核心能力，分別與人才、商業與客戶，及工作方式的範疇有關，例如創業精神、重視客戶體驗及靈活變通等。

有關研究獲銀行、保險公司、監管機構和虛擬銀行等超過80家金融科技機構支持和參與，在去年8月至今年3月期間向行政人員及業界進行問卷調查。