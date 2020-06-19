東方日報A1：多案纏身恐潛逃　官疑黎智英一去不返港

壹傳媒黎智英三年前涉嫌刑事恐嚇記者一案已定於八月開審，期間他獲准保釋候審但禁止離境，他上周五再到高院申請更改保釋條件，要求離港前往美國，法官當日即時否決其申請，昨日頒下判詞解釋原因。判詞指黎智英現時面對多宗案件，有機會成為誘因並影響其信念，令他獲准離港後便不再回來。法官又認為黎所提出的離境理由，全無必要。加上年過七十的黎，年齡層屬高危人士，赴美有感染新冠肺炎的風險，因此不批准他離港。

法官李運騰在判詞中透露，黎智英要求於今年六月廿四日至七月十九日，離港前往美國。他主要有四個理由，包括要到紐約探望剛生產的女兒；到紐約水牛城與他在加拿大兩間酒店的員工會面，商討其生意計劃；去華盛頓與其報紙的服務供應商及傳媒見面，以推廣《蘋果日報》英文版；以及商討收購華盛頓一間酒店事宜。

就該「四大理由」，法庭逐點駁回。李官指，探望家人根本並無急切性；有關加拿大酒店業務，在香港以視像形式商談亦可；推廣其報紙的英文版，亦可在網上進行；至於收購酒店，更只屬初步階段。

判詞又指，控方提到有新聞報道指黎到達美國後有機會潛逃不回港，美國政府亦不會向港府交出黎。李官認為這並非他現時要關注的事，因為香港與美國仍有逃犯引渡，即使將有改變，仍未嚴重至需作為是次申請的考慮。但李官認同控方指，現時全球均受新冠肺炎肆虐影響，特別是美國的疫情仍流行，現年七十二歲的黎，其年齡層屬高危人士，如批准他前赴美國，有機會不幸地染病。

李官又指，即使黎沒染疫，但返港後仍需接受十四天隔離，完成隔離後預計距離審訊只有兩星期，因此有機會影響審訊。基於以上理由，李官認為黎未能說服法庭，認同黎有離港的必要。

黎智英在案中被控一項刑事恐嚇罪，控罪指他在一七年六月四日，於銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主Ｘ稱會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。案件定於八月十九日在西九龍法院開審，預計審訊三日，黎一旦罪成，可被罰款二千元及監禁兩年。

案件編號：HCCP 289/2020

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