你要知：甩頭髮唔使灰　嚴守生活法則拯救髮絲

男士經常遇到脫髮問題，靚仔同樣難逃甩髮危機，似是男士們的宿命。但其實大部分脫髮都有得救，甩掉唔代表無法再生長，只要從生活習慣着手，配合均衡飲食便可避免。東網找來皮膚科專科醫生陳俊彥，拆解脫髮迷思。

脫髮一般分為永久性的結痂性脫髮及可康復的非結痂性脫髮，永久性的結痂性脫髮是疾病引致頭髮脫落，例如瘌痢，毛囊已死等，屬不能修補的脫髮；至於非結痂性脫髮中，大多是賀爾蒙脫髮，不論男女都會發生，惟男士發生的機率會較高。陳謂：「由於男性賀爾蒙緣故，頭皮毛孔收窄，開頭令頭髮變幼，幼到某個地步市黐唔實毛囊就會甩出嚟。」另外，毛囊會受男性賀爾蒙影響而萎縮，久而久之無法再生長。

普遍人會於6、70歲開始甩髮，但亦可早至10多20歲便發生，不過陳認為一般人唔需要太擔心，因大部分屬於非結痂性脫髮，頭皮依然健康，只要配合適當治療，頭髮便得以再生長。而不同種類的脫髮，表徵都有所不同，「男性賀爾蒙脫髮可見到M字額的尖端會向入發展，繼而前端髮線就會向後移，地中海代表頭髮頂部開始稀疏，最後成個頭都會甩髮。」

由於頭髮屬生長最快速的細胞之一，非常反映身體健康，要改善脫髮問題，可從日常生活入手，「甩頭髮病人每日定時瞓8小時以上，盡量唔好捱夜，過咗夜晚12點對身體已造成壓力，會引致甩髮。」另外，需注意均衡飲食，如身體缺乏某些礦物質都會導致頭髮變差，「鐵質同鋅質，鐵質一般喺紅肉可攝取到，素食者可食用菠菜補充；而鋅質可從牛奶、豆類及海鮮吸收，如日常偏食缺乏鋅都會易甩頭髮。」

陳表示，一些食物包括碳水化合物如粥粉麵飯，會增加面油及頭油分泌，故不能攝取過量，最好一碗至碗半，「糖都係碳水化合物，發現面油及頭油過多，戒甜嘢就更加理想。」另外，吸煙、飲酒、香辣及香料等都會增加油脂分泌，油性髮質人士都要避免。

需要戴帽的職業如廚師、地盤工人等都是脫髮高危族，經常焗着頭部會令汗水和油脂積聚，又未能充分洗乾淨的話，需多加注意頭皮清潔，將多餘水分及油脂洗走，「油性髮質人士，又成日要戴帽，一日洗2次頭會更加好，但掉返轉乾燥髮質，可隔日先洗一次，如要戴帽或頭盔就每日一次，要攞番個平衡。」