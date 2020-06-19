Dr.東：港每年205宗軟組織肉瘤新症　遲發現影響存活率

身上有不明腫瘤凸起，不痛不癢，可能是患上罕見的軟組織肉瘤癥兆本港每年平均有205宗該病新症，患者Shirley去年初感到胸口痛，接受多項檢查後才證實是甚軟組織肉瘤，當時腫瘤直徑已達6厘米，其後更轉移至骨和淋巴，她其後要接受化療，抑制腫瘤惡化，至今沒有復發。有腫瘤科醫生表示，曾因其他癌症而進行放射治療的患者，或有機會誘發軟組織肉瘤，呼籲這類人士若感到身體出現異常，應立即求醫。

腫瘤專科醫生龍浩鋒表示，軟組織肉瘤為惡性原發性腫瘤，是骨骼肌肉腫瘤的一種，約佔惡性肉瘤的80%。軟組織肉瘤再細分多種類型，亞洲地區較常見的包括平滑肌肉瘤、惡性纖維組織瘤及滑液肉瘤。患者的皮下會出現不明腫塊，最常出現在頭部、頸部、手臂、腳部、身體軀幹、腹部和腹膜後。

他續說，軟組織肉瘤是罕見腫瘤，本港患者的發病年齡中位數是59歲，曾有98歲長者出現上述病徵。若肉瘤出現在腹腔，可能全無病徵，直至腫瘤變大、壓著附近的器官，患者才感疼痛和呼吸不暢順等。這種腫瘤最常擴散至肺部，而原發於腹腔內的腫瘤則最常擴散至肝臟及腹膜。一旦確診此病，預期5年存活率僅約一半，若患者確認患上這種腫瘤的階段愈到後期，存活率更相應遞減。

龍又指，本港肉瘤患者最常見的共病包括糖尿病、腦血管疾病、缺血性疾病、慢性肺病及心臟衰竭，且有「共病愈嚴重，死亡率愈高」的趨勢。手術方面，原位性軟組織肉瘤可以透過手術切除、進行放射治療或化療。一旦擴散或復發，亦有機會以手術完全切除，需要時可進行放射治療或化療。

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