網民熱話：僱主夫婦離婚　愛心外傭照顧少主棄回國結婚

網上有時見到外傭虐待幼童的貼文都會令人感到相當憤怒和痛心，不過亦有外傭溫暖舉動令人動容。近日（17日）有網民貼文稱，家中外傭一位同鄉因僱主夫婦離婚，家中女童乏人照顧，其同鄉除了悉心照顧她日常生活，更放棄回國結婚，網民大讚該名姐姐是「天使」。

網民Maui Ho在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文指，外傭一位朋友每星期放假都會帶上一名女童一起出外玩樂，原來該女童是其僱主的女兒。女童父母於5、6年前離異，母親已經再婚，女童由父親照顧，但父親因為長期在內地做生意以及有女朋友，所以女童一直都缺乏足夠照顧。貼文者稱女童與姐姐幾乎是相依為命，「個細路女當正佢阿媽」。

令人更感動的是，該位姐姐兩年前本應要回國結婚，但因為不捨得女童，於是放棄回國結婚，留在香港繼續照顧女童。貼文者亦指，雖然女童缺乏父母照顧，不過有一個好姐姐照顧她，放假會帶她到教會與其他外傭一起玩樂，教她唱歌跳舞又經常稱讚她，希望讓女童對自己更有自信。

有網民看過貼文後大讚姐姐很好，覺得「有洋葱」。亦有人表示女童父母不負責任，即使平日比較忙，假日亦不應冷落女兒，「呢位姐姐係天使，個細路女父母係惡魔」。不過亦有網民擔心姐姐終有一日要離開，「萬一將來換咗姐姐...，我真係唔敢想像小朋友個心理陰影」。

網民有話說：

珞僮：絶對有好姐姐，我屋企兩個印印都好好，一個好錫我婆婆，一個好錫我仔

Yuii Bi：我家姐姐成日都好想帶我囡出去，好似自己孫咁錫，我同姐姐講我囡唔靚，佢話最靚係我囡，我話個囡蠢，佢會數我囡有幾叻

Queenie Chan：真係唔明點解會有媽媽唔掛住自己個女，即係話連周末都冇湊下自己個女

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