更換信號系統事故頻生　議員批港鐵衰到貼地

港鐵更換新信號系統工程不斷出現問題，荃灣線測試新信號系統時撞車，導致各線新信號系統啟用日期「骨牌式」延誤。議員批評港鐵「衰到貼地」，認為港鐵需要有人被問責。港鐵表示，荃灣線新信號系統將改為只使用主副電腦，暫時停用額外後備系統的第三部電腦。

立法會鐵路事宜小組委員會今早(19日)舉行特別會議，討論信號系統提升工程。港鐵表示，基於荃灣線去年測試新信號系統時撞車，港鐵及承建商需重新檢視系統，導致荃灣線新信號系統需延遲3年才啟用，其餘鐵路線的新信號系統啟用日期亦受影響。

港鐵又指，東鐵線上月23日及25日試車時亦出現3宗事故，涉及人為錯誤及設備問題，包括車長開車時未按燈號行駛；車務控制中心顯示屏因為有大量數據處理而出現數分鐘閃動，一度未能顯示列車行車狀況；亦有測試人員錯誤關閉兩部聯鎖電腦。運輸及房屋局局長陳帆指，東鐵線事故與荃灣線沒有關係，期間行車安全沒受影響，亦沒有出現系統性問題。

議員柯創盛批評港鐵「衰到貼地」，質疑沒有做好監管導致新信號系統出現問題，認為港鐵需要有人問責。他指，現時觀塘線幾乎每年都有故障導致服務嚴重延誤，但新信號系統遲遲未能啟用，質問港鐵如何疏導觀塘線擠迫情況。

議員田北辰則指，荃灣線新信號系統除採用了主副電腦外，亦採用了第三部電腦作為額外後備系統，他又指額外後備系統全世界只有香港才使用，擔心之後投入服務後亦會出現意外，要求港鐵棄用額外後備系統。

港鐵車務總監李家潤表示，港鐵正與承辦商檢討新信號系統的流程開發，荃灣線將來使用的新信號系統將以主副電腦為基礎，至於其他鐵路線會否使用作為額外後備系統的第三部電腦，港鐵會以荃灣線的經驗才決定下一步工作。