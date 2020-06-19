數十員工指遭無償解僱靜坐抗議　工會轟利豐無恥無良

曾為藍籌股的利豐集團早前爆勞資糾紛，數十名被解僱的利豐員工指控公司哄騙放完年假再解僱，且沒有發放長期服務金。有工會今早(19日)聯同多名工友，到位於荔枝角的利豐大廈外集會，向利豐遞交請願信及靜坐，要求支付3個月工資作解僱補償、2019年年終酬金、及按年資發放獎賞，並盡快展開對話。

零售、商業及成衣業總工會聯同數十名被裁工友，手持「利豐集團大公司，搶人血汗錢」、「工作廿年得個吉」等標語，步行至利豐大廈門外，向人事部代表遞交請願信，以及接近300個現職或被裁員工簽名名單。人事部代表稱僅願意與約10名被裁工友會面，拒絕工會介入。

工友經商討後，表明必須在工會代表在場的情況下會面，期間有工友哭訴尚要撫養子女，批評利豐「咩都唔賠畀我」。另一名年資13年的工友L小姐亦指出，近期經濟下行，員工已盡量與公司共度時艱，對其行為感到失望。她又指，父親近期接受膝蓋手術，並確診柏金遜症初期，財政壓力大增，加上找新工作不果，僅獲回覆「周街都係被炒嘅利豐人」，感到徬徨。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，利豐早前私有化，相信不會無力支付賠償金。而且利豐每年4月均會派發年終獎金，惟至今尚未發放，較早前更以共度時艱為由，要求員工自願放年假及減薪，以減低解僱賠償金額，形容手段無恥、無良，強調僱主須負上社會責任。

她又指，約8成被解僱員工「打定輸數」，料難以於半年內覓得新工作，原打算以補償金「吊住鹽水」，現感到十分徬徨。張又指，早前曾聯絡勞工處，惟該處僅表示會反映對話要求，未有承諾作跟進。