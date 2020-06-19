復課後小朋友坐唔定？　營養師教路「食」出專注力

疫後復課，然而經過了長期停課，有家長反映學童的專注力屢屢下降，而且情緒不穩，容易亂發脾氣。更有家長直指，沒有辦法令小朋友「坐定定」，更擔心子女復課後跟不上進度，會影響以後升學。東網請來專家教路，特別為專注力不足的小朋友，推介幾款食材，更示範簡單、健康的食譜，讓家長齊齊製作，讓小朋友「食」出專注力。

3至12歲大腦發展黃金期

全港中小學及幼稚園全面停課下，學童「停課不停學」，有調查發現近七成家長稱子女在家學習遇到困難，最多人認同的困難是，子女在家學習欠缺專注或興趣。即使開學之後，小朋友同樣有這個問題。譚太表示，3歲半的兒子停課在家都有「扭計」，擔心他重返校園後不聽老師話。鍾太對此亦有同感，「個仔今年升小一，都驚佢心散跟唔上。」

「有時家長會鬧、會罰，或者畀獎勵，都改善唔到情況，其實都幾心灰。」澳洲註冊營養師何梓姍解釋，其實小朋友缺乏專注力，不一定因為「百厭」，反而與小朋友自身營養吸收有關。「小朋友喺3至12歲，係大腦黃金發展時期，如果家長把握呢個階段，畀佢哋攝取關鍵營養，自然可以促進佢哋心智發展同情緒管理能力，幫助佢哋提升學習效率。」

專注力不足、過分好動？ 天然中藥助提升專注力

營養師表示，有研究曾指出，多補充維他命D，例如牛奶、魚類、藻類等食物，可以改善一些專注力不足、過分好動的行為問題，還可以防止症狀惡化，並減少衝動情緒，而且有助於維持正常骨骼、大腦發展。營養師又稱，亦有研究曾表示，使用維生素B5配合其他微量營養素補充劑，相較使用西方藥物，小孩或有更好表現，「含維生素B5嘅食物，有魚類、西蘭花、牛油果，多食都可以減少疲勞，改善專注力不足及情緒管理嘅能力。」

天然中藥營養補充品 加入膳食健康有營

營養師稱，有研究曾指出某些中藥成分，對提升兒童專注力亦有幫助，「天然中藥如灸甘草、小麥、龍骨、牡蠣、大棗呢啲中藥，可以改善小朋友注意力不足、過分好動嘅問題，當中亦有養心健脾和安神嘅作用。」營養師指，天然中藥成分溫和，有營養價值，家長亦可以考慮讓子女服用，調和其臟腑氣血，增強五臟六腑機能，補氣安神，從而改善專注力不足的問題。「如果怕中藥苦，小朋友未必接受到，都可以加入去日常小食裏面。」

現時市面上有營養補充品，以多種天然中藥製成，包括牡蠣、龍骨、合歡花、首烏藤、茯苓、人參等，可以改善煩躁不安、多夢失眠，增強記憶力以及認知能力，並加入維他命B5、D3，可以補充兒童大腦發展所需營養素。營養師特別介紹兩款食譜，將天然中藥營養補充品加入日常小食，可作為小朋友的茶點。「分別係牛奶水果燕麥同香蕉奶昔，都係非常健康，同有助佢哋攝取關鍵營養。」兩款食譜簡單易整，營養價值甚高，家長們可以與小朋友一起動動手，一同製作美味理料，讓孩子「食」出專注力！