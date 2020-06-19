啟德商業地流標地皮　發展局擬研作房屋發展

啟德商業地自去年初至今，已錄得「三流標、一撻訂」慘況。

啟德商業地自去年起多塊商業地皮流標，發展局擬研將流標地皮轉作房屋發展。發展局局長黃偉綸指出，規劃並非「鐵板一塊」，政府正重新審視上述地皮用途，研究能否改作住宅。至於由上月初接受申請的土地共享先導計劃，現有逾10個私人土地持有人向政府查詢及商討，預料下年會有正式申請，「大多是中小型業主，而非外界所想的大型發展商」。

啟德商業地自去年初至今，已錄得「三流標、一撻訂」慘況。流標地皮包括位於舊機場跑道區的第4C區4號及5號商業/酒店地等。黃偉綸對此表示，啟德早年曾修訂發展規劃以增加逾萬個單位，若要再修訂就要再計數、進行交通及環境等技術評估，預期明年會有研究結果。

另在土地共享先導計劃方面，黃偉綸指計劃自上月6日接受申請後，目前已有逾10個私人土地持有人查詢。此計劃為期3年，至2023年5月5日止，他預料下年會有正式申請。黃指當相關申請獲得計劃顧問小組通過，就會交予行政會議審議。獲批准的申請將進入法定程序，如改劃、就基建工程刊憲、補地價等。上述程序可以並行處理，發展年期約4至6年。

此外，黃偉綸提及討論多時的「多層樓宇經營棕地作業」，如今研究已完成，當局認為技術上可行，惟強調仍需作市場研究，進一步探討棕地作業者的意見。