重複排隊問題未解決　議員批選管會拒設關愛隊離晒大譜

在去年11月24日全港區議會選舉中，曾出現不少重複排隊的情況，令不少長者、孕婦等有需要人士因輪候時間過長不適而放棄投票。選舉管理委員會事後亦有作出檢討，更曾考慮設立關愛隊予老弱殘等有需要人士排隊投票，惟選管會最終於昨日(18日)發表的「立法會選舉活動指引」中並沒有接納相關建議，有議員今日(19日)炮轟，選管會單以「實際上不可行」為由，否決坊間要求設立關愛隊的訴求，又指昨日有不少市民反映不解決定，並狠批「重複排隊」這個最核心的問題仍未得到解決，批評選管會無視有關問題，令將於9月舉行的換屆選舉有可能造成不公平不公正。

據選管會昨日發出的指引顯示，決定沿用去年區議會一般選舉的處理方法，即由票站主任盡量安排長者、孕婦及肢體傷殘以致行動不便的人士，在票站內坐下輪候領取選票，而否決增設關愛隊的建議。議員葛珮帆表示，據她所知，於去年區選中有很多長者非常渴望投票，惟身體未能負荷在烈日下長時間排隊的虛耗，令他們最終未能投票。對於選管會不設關愛隊的決定，她認為對上述的有需要人士造成不公平，直斥選管會主席馮驊「離晒大譜」和失職塞責。

雖然葛正打算約見選管會直接反映意見，惟她透露早前亦曾嘗試約見，但選管會拒絕會面，對此感到失望。除了關愛隊外，葛亦狠批選管會無視監票問題，指出去年區選因有人士借意喧嘩而阻止建制陣營人員或義工進場監票，對他們非常不公平。

問到如何看待民主派議員認為決定合理一事，葛諷刺「佢哋梗係覺得合理啦」，認為他們政治凌駕一切，又指一直以來長者較支持建制派，而有關決定將繼續增加長者排隊投票的困難，對民主派有利，又斥責事件反映他們只是將「關懷老弱」掛在口上，面對與他們利益相違背的事情時，他們並沒有關顧老弱需要。

至於議員容海恩則批評馮驊解釋不設關愛隊「實際上不可行」的說法，認為只是增開1條隊並不會影響選民本身的投票意向。在她看來，可以使用關愛隊的長者年齡下限是65歲還是70歲等細節都可以討論，最重要是能解決重複排隊的問題，好讓老人家不至於輪候投票2個多小時而致身體不勝負荷。

議員郭偉強亦狠批選管會對於關愛隊如此一個簡單的建議也不採納，認為有偏幫之嫌。郭解釋，若選管會有細閱每一份就去年區選過程提出的意見書，理應理解到實況是票站內的長者隊沒人排隊，長者都被塞在票站外的長隊伍中輪候，認為決定是離地的辦公室操作，並批評選管會不願意對選舉不公情況作出跟進，有失職之嫌。