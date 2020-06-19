區議員黃國桐多處物業疑僭建霸官地　市民促屋宇署執法

律師兼九龍城區區議員黃國桐被質疑僭建，今日(19日)有市民自發到屋宇署舉報，促屋宇署嚴正執法。請願人士指，黃名下太古城星輝台恆星閣頂樓連天台，涉嫌僭建儲物櫃，而其公司註冊處資料報稱的住所，沙田排頭村村屋的後座近山坡位置亦懷疑霸佔官地、及加建封頂僭建物，村屋前座則疑僭建封閘及帆布簷篷。

市民一行10人今午約12時30分到油麻地屋宇署總部地下，高呼「區議員黃國桐 涉嫌違規僭建」、「漠視樓宇安全 知法犯法可恥」、「專業失德枉法 不配做區議員」等口號，屋宇署派代表接信。

市民代表傅振中指出，涉事該2處疑似非法構建石屎建築物面積龐大，佔用大部分天台面積和霸佔屬於政府的官地。他又指，在現今寸土尺金的環境下，普通市民只可以瑟縮在狹窄的蝸居，但身兼律師和九龍城區議會議員的黃國桐卻涉違法僭建，完全罔顧行經該建築物樓下和附近途人的生命安全，亦是專業失德，損害律師的專業形象、和有負區議員照顧市民利益的責任。

傅批評屋宇署沒有嚴厲執法，令人質疑署方「有法不執，甚至偏袒專業人士和區議員，對市民極不公道」，並強烈要求署方盡快嚴肅徹查「存有僥倖心態、不顧途人生死的黃國桐」。他們促屋宇署盡快根據《建築物條例》拆卸移除該2處地方所有的僭建物，並向「知法犯法的黃國桐」作出嚴厲懲罰，以儆效尤。