議員轟政府投資國泰開壞先例　恐成無底深潭

政府繞過立法會首次動用土地基金撥款救私營企業國泰航空，備受批評。經濟發展事務委員會及財經事務委員會今早(19日)舉行會議，會上議員批評政府動用土地基金救大企業，會開壞先例，投資亦可能是無底深潭，亦擔心國泰倒閉，以及政府注資國泰有潛在利益，未來批航權時出現不公平或傾斜。財政司司長陳茂波承認一旦國泰倒閉，政府持有國泰的優先股將不值錢。而國泰今早並無派員列席會議，遭議員批評：「係咪攞到錢就唔使派人出席」。

政府投資273億港元予國泰，當中195億港元用作購買國泰優先股，並向國泰提供78億港元過渡性貸款。會議上，議員尹兆堅指國泰過去的盈餘不多，去年的邊際利潤只有1.6%，外界估計國泰仍有80多億港元的財政缺口，政府投資國泰會否是無底深潭。議員陳振英亦關注政府向國泰購買優先股時，為何不要求國泰提供3-5%的折扣優惠。有議員要求國泰每年派人到立法會匯報財務狀況。

議員朱凱廸批評陳茂波打破23年的慣例，不經立法會動用土地基金支援大企業，過去從沒有財政司司長會這樣做，又指政府向香港迪士尼樂園注資及向海洋公園貸款都要經立法會審批，他關注政府是否仍有計劃「按制」使用土地基金的1900多億元作其他用途，要求政府日後使用土地基金款項時都要經立法會審批。惟遭陳茂波即場拒絕。

議員姚思榮指，國泰是香港的航空公司，如出事會影響香港形象，支持政府出手救國泰。惟政府注資後對國泰存在潛在利益，令人關注日後政府批出航權的公平公正性，應避免出現傾斜。運輸及房屋局常任秘書長(運輸)黎以德回應稱，政府批出新航權時，所有航空公司會獲邀請，此外，分配升降時刻亦會參考國際慣例，不會出現不公平分配。

此外，會上亦有議員要求政府加強監管國泰的管治。議員葛珮帆批評國泰去年有員工帶頭參與罷工及參與遊行被捕。亦有議員呼籲航空同業應理性處理問題，航空公司亦要好好管治團隊，希望社會回復理性，大家做好份工，打好香港的品牌。

陳茂波指，政府會派出兩名監察員做國泰董事，有權向國泰索取所需資料。陳又指若國泰派息要先派給政府，政府可將優先股賣給第三方，重申向國泰是中期投資，回報率較土地基金的過去投資為高。