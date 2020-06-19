被問會否承諾不立法減薪　聶德權：難就未來作決定

特首會同行政會議早前決定全港約18萬公務員本年度凍薪，4月1日生效。身兼行會成員嘅議員葉劉淑儀關注當局會否承諾不立法減薪，但公務員事務局局長聶德權指目前難以就未來幾年的情況作出決定。

聶德權今日(19日)在立法會公務員及資助機構員工事宜委員會會議上重申，凍薪決定是全面及充分考慮相關機制的6項因素，明白對於公務員來說，是失望及未必符合期望，但強調無偏離機制。

多名議員都關注公務員未來會否繼續涷薪甚至減薪，勞工界潘兆平指公務員對涷薪感到失望，擔心會打擊公務員士氣，特別是基層公務員、警隊、醫護人員等，他又質疑政府沒理會部分工會建議。金融界議員陳振英則關注，會否連續兩年凍薪，而葉劉淑儀則形容凍薪是痛苦決定，問當局會否承諾不會立法減薪。

聶德權回應稱，公務員薪酬調整的決定是每年作出，由特首會同行政會議按資料數據作決定，目前難以就未來幾年的情況作承諾。他重申凍薪決定無政治考慮，亦有聆聽工會意見，又強調公務員與市民同坐一條船，過去在社會艱難時刻的努力值得肯定。