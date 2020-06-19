選舉主任大兜亂　全港5直選選區DO跨區出任

政府今日（19日）刊憲委任選舉主任和助理選舉主任，惟今年出現選舉主任大兜亂的情況，因按往年慣例，選舉主任一般由當區民政事務專員(DO)擔任，不過今屆立法會選舉，5區直選選區的選舉主任均跨區出任。

換屆選舉將於9月舉行，據《憲報》顯示，全港5個地方直選選區、即港島、九東、九西、新東、新西選區的選舉主任均跨區出任。當中，以往一般由中西區或東區民政專員擔任選舉主任的港島區，今年則由黃大仙民政專員出任；九西選區往常由深水埗或油尖旺民政專員擔任，今年卻變成中西區民政專員頂上。

至於九東選區則由屬於九西的九龍城民政專員出任；負責新西選區的選舉主任則是來自新東的沙田民政專員；而新東選區則換上離島民政專員負責。不過，各選區的助理選舉主任，則維持由當區民政專員及助理專員出任。

另一方面，擔任新界西選區的選舉主任的地址並非位於新界西，而是中環海港政府大樓，意味新界西的參選人，要前往中環遞交申請表。

議員張國鈞認為「跨區出任選舉主任」的安排合適，因為若由當區民政專員出任選舉主任，其有可能與參選人有長期合作關係，無論確認對方的參選資格與否，都可能令人對決定有質疑；議員陳淑莊則質疑新安排是政府心虛。