許留山再遭追租　荷里活廣場分店欠租近半年

連鎖甜品店「許留山」位於鑽石山荷里活廣場的分店，昨日（18日）被業主入稟追租及要求收回檔位。業主指許留山由今年1月起便沒再交租，所拖欠的租金及差餉連利息，至今已累積至44萬港元。業主要求法庭頒令許留山立刻清繳欠款，並交還所租用的檔位。

本案五名原告分別為荷里活廣場有限公司、Mullein Company Limited、Execellent Base Limited、Wettersley Company Limited及耀巧有限公司，被告則是以「許留山」名稱經營的威俊管理有限公司。

原告在入稟狀表示，它們是荷里活廣場的業主。它們在去年2月與被告簽定兩年合約，給予牌照准許被告便用商場3樓一個零售亭位置，第一年月租6.9萬港元，由今年3月起就增至7.2萬港元。被告另外需負責繳付政府差餉。

原告表示，被告自今年1月開始未有交租及差餉，所欠租金累積至超過42萬港元，更加欠交差餉逾1萬港元，及上述欠款的利息。原告現要求法庭頒令被告清繳上述欠款，及就違反合約作出賠償，並將零售亭交回原告。