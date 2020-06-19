國泰本月起恢復部分航班　北京疫情再起仍有每周3班

新冠肺炎疫情緩和，有航空公司陸續恢復營運來回部分地方的航班。因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，後日（21日）起恢復往返香港與內地、台灣、紐約、溫哥華、日本、泰國等地的航班，並在下月開始增加班次。雖然北京疫情死灰復燃，但國泰航空依然會在本月安排每周3班來往香港和北京的航班。香港航空下月亦會恢復來往內地及泰國航班。

國泰航空網頁列出本月及7月飛往的航點，其中內地方面，北京雖然疫情加劇，但依然會在後日起恢復每周3班航班，並在下月12日起增至每周10班；上海航班則同樣由後天起恢復每周3班，並在下月1日起陸續增至每周7班至14班。

亞洲多個地點亦會在本月及下月開始恢復航班。港人熱愛的日本，東京航班會由後日起恢復每周3班，下月12日起增至每周7班。早前將香港剔除疫區的泰國，曼谷航班則由後天起恢復每周5班，至下月12日增至每周7班。至於美加等地，後日開始往返香港和溫哥華、洛杉磯、三藩市及紐約4個城市的航班會增至每周3至5班；來往香港和多倫多的航班則會在下月1日開始恢復每周3班。

香港航空回覆東網表示，暫定計劃由下月起逐步恢復香港來往內地及泰國航班，而前往日本、南韓及其他國家的航班將因應各地情況而作出相應的調整。港航強調，雖然新冠肺炎疫情在亞洲區域有緩和迹象，但仍密切監察各地情況及遵守各地政府所發出的旅遊限制。

港府規定，抵港前14天曾到任何海外國家或地區的香港居民，除了在《外國地區到港人士強制檢疫規例》下獲豁免的人士外，必須接受強制檢疫。