《台蘋》傳裁員近百人　今通知員工月底離職

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》(《台蘋》)近期證實慎重考慮縮編計劃。台媒報道引述知情人士指，《台蘋》今次裁員人數近百人，將於周五（19日）通知被裁員工，本月底離職。惟《台蘋》工會表示，未聽過該消息，無法回應。有台媒致電《台蘋》社長陳裕鑫查詢，惟對方未接電話。

報道引述《台蘋》員工表示，報社各部門主管周三（17日）與高層開會，公司宣布裁員計劃，要求各主管交名單，目前已知裁員人數近百人，包括編輯部約為60人，以突發、地方中心為主，影創中心甚至整個部門全部被裁；另紙媒約10至11人，業務部約為30至40人。

受到新冠肺炎疫情衝擊，《台蘋》營運虧損，《台蘋》周三證實，正慎重考慮縮編計劃，希望能減少虧損，但幅度及具體計劃尚未定案。《台蘋》工會則向資方表達關切，並反映兩點訴求，首先希望讓有意願離職的員工自願遣散；然後對於遣散的工會會員，能加發遣散費或人工，資方回應會研議。

對於「加發遣散費」，資方回覆工會，公司同意有意離職同事自願加入資遣，由公司評估後決定納入，已和各單位主管說明此事，若同事有意願可向單位主管詢問。