政Whats噏：3議員掟「臭彈臭蟲」賠逾27萬　唔還錢就扣人工

有行管會成員透露，「扣人工」做法已諮詢法律意見，民主派冇得賴帳。

立法會大會喺上月底同今個月初兩次審議《國歌條例草案》嘅過程中，民主派(白鴿黨)議員許智峯(峯鴿)、陳志全同朱凱廸先後喺會議廳內掟「臭彈」同「臭蟲」，廳內惡臭難除，搞到要換地氈、抽風氣喉、枱櫈等物件先至冇味。

早前身兼立法會行政管會理委員會主席嘅立法會主席梁君彥明言，將會向佢哋追討清潔費，朱凱廸今日(19日)喺Facebook出貼，話收到行管行張總數逾27萬港元嘅單，而朱同陳要各自負責當中約11萬港元嘅費用，峯鴿則要承擔當中5萬多港元。據貼文指出，行管會仲講明如果喺今個月26日之前唔畀錢，就會喺人工度扣返咁話。峯鴿亦喺社交平台貼出單據，要賠償約5.2萬港元，佢仲貼文話「唔同意，唔會畀」。

有行管會成員向東網透露，行管會確實喺會議間傾過民主派唔還錢嘅問題，問到係咪預咗佢哋好大機會走數先會諗定後備收數方案，佢都好斬釘截鐵咁話「係！泛民好興唔畀錢，所以先有呢一着。」又指行管會已經諮詢過法律意見，呢個做法係可行，言下之意咪即係今次想賴帳都唔得囉!

據悉，唔單止可以透過扣人工追討清潔費，行管會仲可以喺3人做滿4年議員嘅70萬港元約滿酬金度抵銷相應金額，或者喺議員申報開支嘅補領金額內，扣留相應金額當作還債，等佢哋冇得抵賴。

另外，另一名行管會成員就認為「欠債當然要還錢，喺睇點還既啫」。咁又係，喺3人決定掟出「臭蟲」同「臭彈」嘅一刻，又點可以冇預過為自己嘅行為負責呢？