禁令放寬卡拉OK房最多可坐16人　商家嘆賺不回成本

政府日前宣布放寬限聚令，卡拉OK於今日(19日)起亦放寬至一間房內可同時容納16人。有卡拉OK商家指措施有助生意回升，亦有職員表示現時未可評估成效，仍需時間觀望。

旺角Red Mr.分店人流不多，僅間中有2至8人的客人群組進出，該公司公關總監劉鳳儀指，目前分店內的房間大多可容納20人，惟現時只能開放予最多16人使用，始終賺不回成本。不過劉認為禁聚令放寬確實有助生意，疫情下，生意最差時僅剩10%生意額，今日多了10人或以上預訂，現時生意額已逐漸回復到疫前的40%，預計禁聚令放寬後可再回復到至60%。她又期望隨疫情放緩，政府可完全解禁，到時公司的生意有望再一步回復。

創興Neway職員李先生表示，禁聚令剛放寬，暫時未知對生意會否有幫助，仍需觀望。他形容早前卡拉OK獲准重開時，禁聚令已放寬至8人，客人來光顧很多時都會自覺，同行人數不會多。

大學生朱先生指現時毋須上課，間中會來卡拉OK光顧，坦言禁聚令放寬對他影響不大，反而擔心放寬後人太多會增加染疫風險，所以每次約朋友來卡拉OK，頂多是4至6人。

另一位市民余小姐則指，雖擔心來卡拉OK玩或令染疫風險變高，但是她認為娛樂同樣有需要，又指自己有帶備消毒用品，除了會勤搓手，亦會自行在房內將咪消毒，保障自己和同行友人。