新居屋逾7千單位擬市價63折出售　白表比例首達6成

渴望置業安居的市民又是時候留意「居屋2020」項目！消息指新1期居屋涉及4個屋苑，共提供約7000多個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。上述新居屋擬以市價63折出售，最快今年第3季推售。而今次新居屋項目的綠、白表申請者配額比例擬定為4比6。房屋委員會資助房屋小組委員會將於下周1(22日)開會討論。

隨住「居屋2019」提供的4900多個單位上周售罄，新1期居屋的推售細節亦有眉目，一眾失落上期居屋的市民毋須失望。今期居屋單位比上期多出至少約2000個，單是山麗苑規模多達3200多伙。而彩禾苑、錦駿苑及啟翔苑，預計分別提供約800、2000及900多個單位。

新1期居屋當中以坐落鑽石山港鐵站旁邊的啟翔苑最受矚目，預計2022年落成。此市區靚盤地理位置優越，附近有完善交通及社福配套及大型購物商場，料將大受歡迎。

而位於火炭禾上墩街的彩禾苑預計落成年期為今年底，最近地盤亦開始拆棚，估計此屋苑或能以現樓發售，業主隨時即買即住。不過，彩禾苑位置毗鄰工業區，鄰近被徵用作檢疫中心的駿洋邨，與火炭港鐵站約20分鐘步行距離。

另一焦點是今次規模最大的山麗苑，預料明年落成。山麗苑位置偏遠，相對環境清幽，不過步行至粉嶺港鐵站有一定距離，至少需時約半小時，料日後要轉乘交通工具接駁代步。

至於預料2022年落成的錦駿苑，背山面海，鄰近大水坑港鐵站及馬鞍山郊野公園，單位日後料可享有山景。不過，此屋苑另一向海的座向，因前方有多個私樓項目，遮擋單位景觀，屆時可能只有高層單位有望擁有沙田海美景。