鑽石山新居屋料逾9000元呎　山麗苑至粉嶺站須行半小時

房委會將推售4個全新居屋，料提供逾7000個單位，為復售居屋以來規模最大的一次。屋苑包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。當中以坐落鑽石山港鐵站旁邊的啟翔苑最受矚目，預計2023年中落成。此市區靚盤地理位置優越，附近有完善交通及社福配套及大型購物商場，料將大受歡迎，惟啟翔苑據悉平均呎價達9365港元的天價。

另一焦點是今次規模最大的山麗苑，預料明年底落成。山麗苑位置偏僻，環境相對清幽，不過，屋苑與粉嶺港鐵站有一定距離，至少需時約半小時路程，料日後要轉乘交通工具接駁代步。

而位於火炭禾上墩街的彩禾苑預計落成年期為今年8月，最近地盤亦開始拆棚，估計此屋苑或能以現樓發售，業主隨時即買即住。不過，彩禾苑位置毗鄰工業區，鄰近被徵用作檢疫中心的駿洋邨，與火炭港鐵站約20分鐘步行距離。

至於預料2023年落成的錦駿苑，背山面海，鄰近大水坑港鐵站及馬鞍山郊野公園，單位日後料可享有山景。不過，此屋苑另一向海的座向，因前方有多個私樓項目，遮擋單位景觀，屆時可能只有高層單位有望擁有沙田海美景。