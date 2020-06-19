運輸署修訂道路守則　倡騎單車者穿鮮色熒光衣物

近年出現不少單車與車輛在道路相撞的意外，運輸署事隔20年修訂《道路使用者守則》今日(19日)生效，由原本的127頁增至140頁，主要是刪除過時守則並加入相關法例的修訂及加入新資訊等，其中較大篇幅修訂騎單車者須知，以及所有駕駛者人須知中，碰到騎單車者的指引。新守則將應用在7月15日起申請駕駛考試的甲部筆試及的士筆試(丙部)，有關考生將被安排9月28日或之後應考。

新守則下加入不少上一次2000年修訂後反映的法例修訂，如規定小巴及的士乘客必須佩戴安全帶、禁止在駕駛時使用手持流動電話及停車熄匙等。新守則亦為騎單車者加入不少內容，其中加入斜坡的單車路段及提醒騎單車者應落車的指示牌，另亦提到其他道路使用者或無留意到騎單車者，故守則中提醒騎單車人士可穿上鮮色、淺色及熒光色的衣服等。

被問及為何事隔20年才修訂時，該署總工程師(道路安全及標誌研究）胡建國表示，一旦有道路相關的新規則及法例，署方會第一時間向公眾發布消息，又指修訂相關守則需經立法會審議，未來會視乎新法例實施情況及其重要性，再考慮修訂守則。他又稱新守則在尾頁附帶二維碼，市民可透過二維碼檢閱最新道路資訊。

新守則將在7月15日出版，該署總運輸主任(駕駛事務)馮惠筠表示，7月15日起報名參加駕駛筆試及的士筆試者，即可獲發新守則一本，並安排在9月28日或之後應考，屆時相關修訂內容亦會被加入至考試範圍。她強調考題數目不變，笑言考生只要熟讀守則，則毋須擔心不合格。