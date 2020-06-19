交警涉截車作路障案　肇事司機曾服冰毒

前年警方在粉嶺公路追截疑超速駕駛的七人車期間，被指將其他車輛當成「人肉路障」，最終該七人車撞到「路障車」，司機及男乘客身亡，亦有「路障車」司機被撞至腦出血。相關的死因研訊今日（19日）繼續，醫生供稱在七人車司機血液內驗出冰毒，認為他駕駛時有機會受毒品影響。

研訊涉及的2名死者分別是37歲鍾逸揚及26歲張梓豪，鍾是案中七人車的司機。警員郭偉恒指，檢查鍾的個人物品後，證實鍾只有過期的學習駕駛執照。

七人車車主林秀英出庭作供指，她當時是鍾的女友，平時會把七人車泊在住所對開，車匙則放在房內，事發前她曾為七人車檢查及換油，確定機件正常。

林又透露，鍾有其住所鎖匙，事發當日早上他們曾一起用膳，中午12時許返回住所，鍾則離開。林指鍾一向不會駕駛她的車，除了偶爾協助泊車。她稱當日從沒把車匙交給鍾，也沒有留意鍾有否取去車匙。

負責為鍾剖驗屍體及作毒理化驗的曾澤慈醫生則供稱，鍾的頭、頸骨及脊髓等骨折，死因是身體多處受傷。另從鍾的血液中驗出每毫升含0.64微克俗稱冰毒的甲基苯丙胺。

曾澤慈表示，一般人吸食冰毒後精神會出現變化，但確實影響會因人而異。而負責為張梓豪驗屍的藍偉文醫生則指，張的死因是多處創傷，此外沒有特別發現。聆訊下周一繼續。